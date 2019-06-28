التعليم تعتمد نتيجة "الثانوى الفني" للصم وضعاف السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، في بيان اليوم الجمعة، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام.

وأضافت إن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالب/طالبة، نجح منهم 960 طالب/طالبة.