التعليم تعتمد نتيجة "الثانوى الفني" للصم وضعاف السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2018/2019.
وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، في بيان اليوم الجمعة، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام.
وأضافت إن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالب/طالبة، نجح منهم 960 طالب/طالبة.
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