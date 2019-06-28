ترامب يتوقع لقاء مثمرًا مع الرئيس الصيني غدًا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تفاؤلا بشأن المحادثات التجارية القادمة مع الصين، قائلا إن اجتماعه بنظيره الصيني شي جين بينج المقرر عقده غدا السبت سيكون مثمرا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية - تحدث ترامب بشكل متكرر عن اجتماعه مع الرئيس الصيني متجنبا في الوقت نفسه التصريح بتوقعات
ونفى ترامب التقارير الصحفية الأخيرة التي أفادت بأنه وعد بعدم فرض أي رسوم جمركية جديدة على الصين من أجل الترتيب لهذا اللقاء مع الرئيس الصيني، قائلا "لا لم أعد بذلك"..وحاول
وكان كبار معاوني الرئيس الأمريكي قد اتخذوا الخطوات القانونية اللازمة استعدادا لفرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا، لكنهم لم يعطوا أي جدول زمني لقيام ترامب بذلك.
والتقى ترامب حتى الآن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على هامش القمة التي انطلقت في أوساكا اليوم.
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