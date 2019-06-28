صور.. تعرف على حسناء روسيا 2019

فازت الروسية آنا باكشييفا، البالغة من العمر 17 عامًا، في مسابقة اختيار "حسناء روسيا 2019"، لتتمكن بذلك من تمثيل البلاد

في مسابقة "ملكة جمال الأرض".

أقيمت مسابقة (حسناء روسيا 2019)، مساء أمس الخميس، في قاعة

الحفلات الموسيقية "فيغاس سيتي هول"، في نسختها الـ25.

شاركت في المسابقة 48 فتاة من مختلف مدن روسيا: بيرم، بارناول، أومسك، موروم، ستافروبول، ياروسلافل، كراسنودار، كيميروفو، وأوفا.

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