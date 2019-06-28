صور.. تعرف على حسناء روسيا 2019

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فازت الروسية آنا باكشييفا، البالغة من العمر 17 عامًا، في مسابقة اختيار "حسناء روسيا 2019"، لتتمكن بذلك من تمثيل البلادفي مسابقة "ملكة جمال الأرض".
أقيمت مسابقة (حسناء روسيا 2019)، مساء أمس الخميس، في قاعة
شاركت في المسابقة 48 فتاة من مختلف مدن روسيا: بيرم، بارناول، أومسك، موروم، ستافروبول، ياروسلافل، كراسنودار، كيميروفو، وأوفا.
شاهد الصور..
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