رويترز: الإمارات تخفض تواجدها العسكري في اليمن

قالت أربعة مصادر دبلوماسية غربية لـ"رويترز" إن دولة الإمارات العربية العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تقلص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة في اليمن تقلص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجةعن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن.

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