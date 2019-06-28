ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسي وزراء الهند وسنغافورة العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وذلك على هامش قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأوضحت وكالة الأنباء

كما التقى ولي العهد السعودي مع دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، حيث تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، خاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة. المجالات، وذلك على هامش قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - بحثعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.كما التقى ولي العهد السعودي مع دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، حيث تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، خاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

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