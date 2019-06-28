قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، إن الوضع فى منطقة الخليج حساس للغاية، ويقف فى مفترق طرق بين الحرب والسلام.
وأضاف بينج - فى تصريح خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على هامش قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية نقلته وسائل إعلام صينية - إن الوضع الدولى الحالى يزداد تعقيدا، وإن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وترفض الحرب، داعيا جميع الأطراف لالتزام الهدوء وضبط النفس، وتعزيز الحوار والتشاور ، للحفاظبشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار بينج إلى أن الصين ظلت تؤيد تعددية الأطراف وتدعم الأمم المتحدة للعب دور إيجابى فى الشؤون الدولية، مؤكدا ضرورة إظهار سلطة الأمم المتحدة ودورها خاصة كلما زاد الوضع تعقيدا وشدة، معربا عن دعم الصين المستمر لعمل الأمم المتحدة والأمين العام من أجل تعزيز وحدة العالم وتقدمه.
ولفت بينج إلى أن قمة مجموعة العشرين فى أوساكا يجب أن
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تقدر دعم الصين للأمم المتحدة، وتقدر مساهمة الصين الهامة فى تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، مضيفا أن مبادرة (الحزام والطريق) مهمة لتعزيز التنمية العالمية، خاصة بالنسبة لأفريقيا، وأن الأمم المتحدة تأمل فى أن تمارس الصين مزيدا من القيادة فى الشؤون الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: منطقة الخليج فى مفترق طرق بين الحرب والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.