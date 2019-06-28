أعلنت الشرطة الهندية أن اثنين من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية لقيا مصرعهما فيما أصيب آخر إثر اندلاع اشتباكات اليوم الجمعة معمجموعة من المسلحين في مقاطعة "بيجابور" بولاية "تشهاتيسجاره"، شرق البلاد.
ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عن
الشرطة قولها إن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل فتاة واحدة وإصابة أخرى بجروح عقب تواجدهما في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات اندلعت بعدما تعرضت دورية للقوات لكمين نصبه مسلحون.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 من الشرطة الهندية في اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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