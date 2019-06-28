مقتل وإصابة 3 من الشرطة الهندية في اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد

أعلنت الشرطة الهندية أن اثنين من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية لقيا مصرعهما فيما أصيب آخر إثر اندلاع اشتباكات اليوم الجمعة مع

مجموعة من المسلحين في مقاطعة "بيجابور" بولاية "تشهاتيسجاره"، شرق البلاد.ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عنالشرطة قولها إن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل فتاة واحدة وإصابة أخرى بجروح عقب تواجدهما في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات اندلعت بعدما تعرضت دورية للقوات لكمين نصبه مسلحون.