سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التوترات التجارية والجغرافية السياسية في إطار انطلاق اجتماع القمة في مدينة أوساكا اليابانية.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- "إن التوترات التجارية والجيوسياسية تزداد كثافة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الهبوط.
وأعرب آبي عن رغبته في مشاركة دول مجموعة
ويواجه رئيس الوزراء الياباني مهمة صعبة بشأن
ومع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تتجه الأنظار إلى مدى توافق دول مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي، على أهمية التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والذي يفيد النمو الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة "العشرين" يسلطون الضوء على مخاطر التباطؤ الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.