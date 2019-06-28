كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تُدخل وقوداً لمحطة توليد كهرباء غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر فلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية أعادت اليوم الجمعة، السماح بإدخال وقود صناعي لمحطة توليد كهرباء غزة وتوسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر القطاع.

وذكر نقيب الصيادين في غزة نزارعياش أنه تم إبلاغهم بإعادة توسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر القطاع حتى 15 ميلاً ابتداء من صباح اليوم.

وفي السياق، أكدت مصادر فلسطينية أنه تم استئناف إدخال وقود صناعي من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، كيرم شالوم التجاري لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن هذه الترتيبات تمت بعد اتصالات أجرتها الأمم المتحدة لتعزيز تفاهمات التهدئة السارية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

Advertisements

كانت إسرائيل أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وقف نقل وقود تشغيل محطة توليد كهرباء غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال حرائق في حقول زراعية.

وحمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إسرائيل "مسؤولية تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعها وتلكؤها" في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

ومن المقرر أن تشهد أطراف شرق قطاع غزة جمعة احتجاجات جديدة اليوم قرب السياج الفاصل مع إسرائيل ضمن مسيرات العودة.

وحثت الهيئة العليا لمسيرات العودة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار "فليسقط مؤتمر البحرين" في إشارة إلى ورشة عمل نظمتها الإدارة الأمريكية في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وقاطعتها السلطة الفلسطينية.