كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا لـ6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدد الاتحاد الأوروبي رسمياً، العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار قمة الاتحاد خلال الأسبوع الماضي حيث صوتت دول الاتحاد الآن من حيث الشكل أيضاً على تمديد العقوبات على روسيا حتى 31 يناير 2020.

وكان الاتحاد فرض في ديسمبر 2018 تقليص التجارة والاستثمارات مع روسيا، برغم خسائر بالمليارات للشركات الأوروبية يسببها هذا الإجراء الذي يستمر الآن 6 أشهر أخرى بعد 31 يوليو الجاري، واتخذ قرار تمديد هذه العقوبات بسبب تصرفات روسيا تجاه السفن البحرية الأوكرانية نهاية العام الماضي.

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وكان حرس السواحل الروسي منع بالقوة سفينتي دورية وسفينة جر من مواصلة السير عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، وتم القبض على البحارة الأوكرانيين وصودرت السفن التي كانوا عليها، ويطالب الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر بإطلاق سراح هؤلاء البحارة بلا قيد أو شرط.

وليس هناك أمل لرفع هذه العقوبات عن روسيا إلا بعد تطبيق كامل بنود اتفاقية السلام التي أبرمت في مينسك لحل الصراع الأوكراني.

وكانت العقوبات الأوروبية فرضت على روسيا بعد إسقاط طائرة ماليزية على متنها 298 شخصاً خلال مرورها فوق شرق أوكرانيا في يوليو عام 2014، وتقول جهات التحقيق الغربية إن "الطائرة أسقطت على يد الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا".