كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لم أعد الصين بعدم فرض رسوم جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعط وعدا لبكين بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السوق الأمريكية من السلع الصينية.

وقال ترامب إنه يتوقع أن يكون لقاءه مع نظيره الصيني شي جين بينج غدا السبت "إيجابيا"، على الأقل.

وجاء ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم والتي انطلقت في اليابان اليوم وتستمر حتى الغد.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنرى ما يحدث غدا... بالتأكيد، سيكون يوم مثيرا للغاية. يتحدث كثيرون عن هذا الأمر."