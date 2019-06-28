كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد التزامها بالتصدي للإرهاب بكل أشكاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الجمعة، أن الإمارات ماضية في التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.

جاء ذلك خلال ترأس البواردي وفد الإمارات في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي عقد على هامش اجتماع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل.

وقال البواردي إن الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب ومواجهة أي تنظيم إرهابي يزعزع أمن المنطقة والتصدي لداعش، كونها أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الإمارات تدعم بدورها مبادئ وقيم التسامح والسلام والأمن والاستقرار التي تدعو لها.

وقد سلط الاجتماع الضوء على مناقشة تهديدات تنظيم "داعش" على المستويين الإقليمي والدولي، والديناميكية السياسية والأمنية في العراق وسوريا، والتمويل والمتطلبات العسكرية لاستمرار مهمة مكافحة التنظيم الإرهابي في سوريا، والتهديد العالمي لداعش ومستقبل التحالف الدولي.

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كما ترأس البواردي وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء دفاع "ناتو" بخصوص مهمة الدعم الحازم في العاصمة البلجيكية "بروكسل" بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

ويجتمع وزراء دفاع 29 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لمناقشة عدة قضايا؛ منها الإنفاق الدفاعي ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم لأفغانستان، حيث أطلق الناتو هذه العملية في يناير 2015 لتوفير مزيد من التدريب والمشورة وضمان الشفافية، والمحاسبة والرقابة ودعم الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، وعمليات التخطيط وإعداد الموازنات ومساعدة قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات في نزاعها مع الجماعات المتطرفة مثل طالبان.

كما التقى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، على هامش الاجتماع، كلا على حدة مع روز جوتمولر نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، وفلورنس بارلي وزيرة القوات الفرنسية.

وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الدفاعية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات أعضاء الوفد المرافق وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.