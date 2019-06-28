فريق إسباني كبير يدفع 30 مليون يورو ويغري زياش براتب ضخم لضمه هذا الصيف

دخل فريق إشبيلية الإسباني، على خط الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني، حكيم زياش، المحترف بنادي أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب تقارير صحفية هولندية، اليوم الجمعة، فإن الفريق الإسباني ربط اتصالات مع مسؤولي النادي الهولندي، من أجل تقديم عرض رسمي وضم لاعبه المغربي هذا “الميركاتو”.

وأكدت التقارير نفسها، أن النادي الأندلسي عرض أزيد من 30 مليون يورو، من أجل انتداب اللاعب المغربي، وهو المبلغ الذي يشترطه نادي العاصمة الهولندي.

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وحسب ما أوردته صحيفة ” تيليغراف” الهولندية”، فإن النادي الأندلسي، يسعى إلى إغراء اللاعب المغربي، براتب سنوي مهم، أكبر بكثير من ذلك الذي كان يتقاضاه في فريقه السابق.

ويرغب الفريق الإسباني، في تعويض رحيب لاعبه بابلو سارابيا، صوب باريس سان جرمان الفرنسي، كما أنه يسعى أيضا إلى التعاقد مع لاعب آخر من الدوري الهولندي، ويتعلق الأمر باللاعب، لوك دي يونغ، الذي وقع 18 هدفا، هذا الموسم، مع فريقه بي إس في إندهوفن.

وتألق زياش، هذا الموسم، بشكل لافت مع فريقه أجاكس، إذ تم تتويجه كأحسن لاعب في الفريق هذا الموسم، بتوقيعه لعدد من الأهداف، وتمريره لعدد من التمريرات الحاسمة.