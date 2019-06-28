رامي يعيش يخصص جزء من حفله بموازين لجمعيته بالمغرب

خصص الفنان اللبناني رامي عياش، جزءا من آجر حفله ليلة الخميس الجمعة، بمهرجان موازين، لجمعيته بالمغرب “عياش للطفولة”.

وأكد عياش في الندوة الصحفية التي سبقت حفله على منصة النهضة، أنه سيمنح الجمعية التي أسسها قبل سنوات في المغرب، جزء من آجره، موضحا أنه يواضب على هذه الخطوة في مختلف حفلاته.

وأشار عياش إلى أنه ذاق الفقر والجوع في فترة من حياته، ومن أكبر أمنياته أن تصبح جمعية “عياش الطفولة” أكبر جمعية لرعاية الأطفال الفقراء في العالم.

وأضاف عياش أنه لم يكن هناك من يحرص على تعلميه في طفولته، ما يجعله الآن يسعى لكي لا يعيش أطفال نفس تجربته.

يذكر أن رامي عياش، يمضي فترات طويلة في المغرب، ويملك مشروعا استثماريا، يضم 4مطاعم في مدن مختلفة.