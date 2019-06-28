عامل مهم يدعم “الأسود” لإسقاط “الفيلة”

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الكوت ديفواري، برسم ثاني جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، التي تضم، أيضا، جنوب إفريقيا، وناميبيا.

ويتسلح زملاء حكيم زياش بتاريخ المباراة الثانية للأسود في دور مجموعات “الكان”، لإسقاط “فيلة” ساحل العاج، وبالتالي التأهل إلى ثمن نهائي الكأس القارية.

فمن أصل 16 مواجهة، خاضها المنتخب الوطني في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، فاز بسبع مباريات، وتعادل في ست مواجهات، بينما مني بالهزيمة في ثلاث مباريات.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل صدارة المجموعة الرابعة مناصفة مع المنتخب الإيفواري، بثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوزهما في المباراة الأولى ضد كل من ناميبيا، وجنوب إفريقيا على التوالي.