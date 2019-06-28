مجمع الكنائس الإنجيلية: لا علاقة لنا بكنیسة الأم الروح القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مجلس مجمع الكنائس الإنجيلية في البلاد، إنه یتم، مؤخرا، نشر فیدیوھات وشھادات لأشخاص مختلفین حول ما یجري وحول ما یقال فیما تسمى "كنیسة الأم الروح القدس" التي تجتمع في نتسیرت علیت.

وأكد المجلس أنه "لمنع أي التباس یوضح مجمع الكنائس الإنجیلیة في إسرائیل، وبشكل لا یقبل التأویل، أن لا علاقة له لا من قریب ولا من بعید مع ھذه الفئة. إضافة لذلك نوضح أننا ومن منطلق إیماننا المسیحي المؤسس على الكتاب المقدس، نرفض ما یُنشر عن تعلیمھا وممارسات مختلفة فیھا".

وأضاف أنه "بكل الأحوال نوضح أن مجمعنا یحوي تحت لوائه كنائس ومؤسسات من الكنیسة المعمدانیة، من كنیسة الناصري، من كنیسة جماعات الله، من كنيسة الاتحاد المسيحي ومن كنیسة الأخوة المسیحیین".

وختم المجلس بالقول إنه "نظراً لذلك وبطبیعة الحال لا صلة لنا بغیر الكنائس والهيئات المذكورة أعلاه ولسنا مسؤولین عنھم- لا قانونیا ولا أدبیا ولا روحیاً. قال يسوع: ‘أثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيّ’ (يوحنا 15: 4)".