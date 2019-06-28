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عادت سهام الانتقادات لكي تُسدد نحو دوقة ساسيكس ميغان ماركل Meghan Markle بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحفية عن قيمة مجوهراتها التي تملكها حالياً والتي تبلغ ضعف ما تملكه دوقة كامبريدج كيت ميدلتون التي يُتوقع أن تصبح ملكة انجلترا عندما يتولى زوجها الأمير ويليام سدة الحكم كونه المصنف ثانياً لولاية العرش بعد ولاده الأمير تشارلز التي تشير كافة التقارير إلى أنه سيتنازل لابنه عن الحكم في حالة وفاة والدته الملكة اليزابيث.
من جهة ثانية، لفتت العديد من الصحف الأنظار إلى تغير تصميم خاتم زواج دوقة ساسيكس، حيث بدا أنها قد غيرت الماسة الرئيسية به، والتي كان قد أهداها لها الأمير هاري عند إعلان خطوبتهما، حيث وضعت واحدة أكبر كثيراً ولهذا طلبت تعديل تصميم الخاتم لكي يستوعبها، وهو ما أشعل حالة من الجدل.
بعض المصادر قالت إن ميغان ماركل تلقت هذه الماسة من صديقتها لاعبة التنس العالمية سيرينا ويليامز بمناسبة إنجابها طفلها آرتشي، ولهذا وضعتها في الخاتم، بينما يقول آخرون إنها إهداء من زوجها بمناسبة مرور عام كامل على زفافهما، ولهذا فقد غيرت تصميم الخاتم حتى تضيف إليه الماسة الجديدة التي يقدر ثمنها بـ 5550 دولار أمريكي، وقد صممها هاري كولينز، صانع مجوهرات الملكة الشخصي، علما بأن قيمة الخاتم كله تزيد عن 300 ألف دولار أمريكي.
وفي حين يقول البعض إن مجوهرات ميغان ماركل التي تبلغ قيمتها ضعف قيمة مجوهرات كيت ميدلتون، يصل ثمنها إلى مليون دولار، إلا أن صحيفة Daily Mail البريطانية قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أن دوقة ساسيكس تمتلك حالياً 91 قطعة من المجوهرات، وأن قيمة مجموعتها تقترب من 800 ألف دولار - حوالي 600 ألف جنيه إسترليني، وهي تشمل 7 قلادات، و23 سواراً، و26 خاتماً، و35 زوجاً من الأقراط.
وذكر التقرير أيضاً أن الدوقة كيت ميدلتون تمتلك 60 قطعة مجوهرات فقط - من بينهم خاتم خطوبة الأميرة ديانا المصنوع من الياقوت الأزرق، وتقدّر قيمته بأكثر من 381 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات جديدة لميغان ماركل بسبب خاتم زفافها وتكلفة تجديد منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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