انتقادات جديدة لميغان ماركل بسبب خاتم زفافها وتكلفة تجديد منزلها

وأصبحت ميغان ماركل مكروهة بشدة حالياً لدرجة أن زوجها الأمير هاري قد هدد بمقاطعة كل من ينتقدها أو يسيء لها من بين أصدقائه أو أفراد عائلته، خاصة بعد الانتقادات التي توجهت نحوها مؤخراً بسبب الكشف عن المبلغ الذي تم انفاقه على منزلها الجديد "فروغمور كوتيدج" بعد أن رفضت الإقامة داخل القصر الملكي لكي تربي طفلها آرتشي بعيداً عن القواعد الملكية الصارمة، حيث أنفق الزوجان نحو 3 مليون دولار على التحسينات والتجديدات التي تمت في المنزل.من جهة ثانية، لفتت العديد من الصحف الأنظار إلى تغير تصميم خاتم زواج دوقة ساسيكس، حيث بدا أنها قد غيرت الماسة الرئيسية به، والتي كان قد أهداها لها الأمير هاري عند إعلان خطوبتهما، حيث وضعت واحدة أكبر كثيراً ولهذا طلبت تعديل تصميم الخاتم لكي يستوعبها، وهو ما أشعل حالة من الجدل.بعض المصادر قالت إن ميغان ماركل تلقت هذه الماسة من صديقتها لاعبة التنس العالمية سيرينا ويليامز بمناسبة إنجابها طفلها آرتشي، ولهذا وضعتها في الخاتم، بينما يقول آخرون إنها إهداء من زوجها بمناسبة مرور عام كامل على زفافهما، ولهذا فقد غيرت تصميم الخاتم حتى تضيف إليه الماسة الجديدة التي يقدر ثمنها بـ 5550 دولار أمريكي، وقد صممها هاري كولينز، صانع مجوهرات الملكة الشخصي، علما بأن قيمة الخاتم كله تزيد عن 300 ألف دولار أمريكي.

وفي حين يقول البعض إن مجوهرات ميغان ماركل التي تبلغ قيمتها ضعف قيمة مجوهرات كيت ميدلتون، يصل ثمنها إلى مليون دولار، إلا أن صحيفة Daily Mail البريطانية قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أن دوقة ساسيكس تمتلك حالياً 91 قطعة من المجوهرات، وأن قيمة مجموعتها تقترب من 800 ألف دولار - حوالي 600 ألف جنيه إسترليني، وهي تشمل 7 قلادات، و23 سواراً، و26 خاتماً، و35 زوجاً من الأقراط.

وذكر التقرير أيضاً أن الدوقة كيت ميدلتون تمتلك 60 قطعة مجوهرات فقط - من بينهم خاتم خطوبة الأميرة ديانا المصنوع من الياقوت الأزرق، وتقدّر قيمته بأكثر من 381 ألف دولار.

