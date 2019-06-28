ما هي فوائد ومضار مادة الفيلر؟

الفيلر عبارة عن علاج تجميلي لأحد أعضاء الجسم من دون اللجوء للتدخل الجراحي، وغالبا ما يستخدم كعلاج تجميلي لاستعادة امتلاء الوجه واخفاء التجاعيد والعيوب في مختلف مناطق الجسم.
وتجدر الاشارة الى ان لمادة الفيلر فوائد وأضرار على حدّ سواء. هل سبق وفكرتكم بها؟
في حلقة هذا الاسبوع من آلو دكتور، يناقش الدكتور غيث الغفاري هذا الموضوع مع طبيب اختصاصي، ويعرض لنا أهم النصائح الطبية في هذه الخصوص، كما وأنه سيسلط الضوء على ايجابيات وسلبيات هذه التقنية.
لا تفوتوا متابعة حلقة الليلة في تمام الساعة 6:15 مساء على السومرية.
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