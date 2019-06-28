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ما هي فوائد ومضار مادة الفيلر؟

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الفيلر عبارة عن علاج تجميلي لأحد أعضاء الجسم من دون اللجوء للتدخل الجراحي، وغالبا ما يستخدم كعلاج تجميلي لاستعادة امتلاء الوجه واخفاء التجاعيد والعيوب في مختلف مناطق الجسم.
لكن لا يقتصر استخدام مادة الفيلر على العمليات التجميلية فقط في يومنا هذا، بل أصبحت هذه المادة تدخل في الكثير من التداخلات العلاجية للامراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الانسان.

وتجدر الاشارة الى ان لمادة الفيلر فوائد وأضرار على حدّ سواء. هل سبق وفكرتكم بها؟


في حلقة هذا الاسبوع من آلو دكتور، يناقش الدكتور غيث الغفاري هذا الموضوع مع طبيب اختصاصي، ويعرض لنا أهم النصائح الطبية في هذه الخصوص، كما وأنه سيسلط الضوء على ايجابيات وسلبيات هذه التقنية.


لا تفوتوا متابعة حلقة الليلة في تمام الساعة 6:15 مساء على السومرية.

يمكنكم أيضا مشاهدة كل حلقات البرنامج كاملة، من خلال النقر هنا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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