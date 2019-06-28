ما هي فوائد ومضار مادة الفيلر؟

لكن لا يقتصر استخدام مادة الفيلر على العمليات التجميلية فقط في يومنا هذا، بل أصبحت هذه المادة تدخل في الكثير من التداخلات العلاجية للامراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الانسان.

وتجدر الاشارة الى ان لمادة الفيلر فوائد وأضرار على حدّ سواء. هل سبق وفكرتكم بها؟



في حلقة هذا الاسبوع من آلو دكتور، يناقش الدكتور غيث الغفاري هذا الموضوع مع طبيب اختصاصي، ويعرض لنا أهم النصائح الطبية في هذه الخصوص، كما وأنه سيسلط الضوء على ايجابيات وسلبيات هذه التقنية.



لا تفوتوا متابعة حلقة الليلة في تمام الساعة 6:15 مساء على السومرية.

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