بينها العراق... 10 أماكن مرشحة للائحة اليونيسكو للتراث العالمي (صور)

وتبدأ اللجنة المسؤولة عن القائمة 11 يوماً من المداولات في باكو، أذربيجان، لتحديد الوجهات التي ينبغي إضافتها إلى مجموعة أسماء 1092 موقعاً في 167 دولة.

وتنقسم هذه اللائحة في عام 2019، لتحمل ترشيحات لأماكن طبيعية وأخرى ثقافية، أو تلك التي تجمع بين العنصرين معاً.



الأماكن التي رشحت لقائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي:

المركز التاريخي لشيكي مع قصر خان في أذربيجان:

تجتمع لجنة التراث العالمي هذا العام في أذربيجان. وتأمل البلاد أن يُرشح هذا الموقع التاريخي، ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.وتعود هذه الأدوات العلمية إلى عام 1945، كما رُشحت من قبل الحكومة البريطانية بسبب أهميتها التاريخية، ولكونها الأولى من نوعها.

مدافن دلمون في البحرين:

يتمركز هذا الموقع الثقافي في الجهة الغربية من البحرين وهو بمثابة موقع لمقابر قديمة.

الأراضي فرنسية جنوبية وأنتارتيكية:





وهي مجموعة من الجزر البركانية في جنوب المحيط الهندي.

بابل في العراق:





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وتقع هذه البقايا الأثرية في جنوب بغداد، ورُشحت كوقع ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

طريق "The Colonial Transisthmian" في بناما:





هذا التقاطع بين المحيطين الأطلسي والهادئ، هو جزء من طريق رويال انتركونتيننتال، وهو نظام تجاري ابتكرته إسبانيا لمستعمراتها في القرنين 16 و19.

باغان في ميانمار:





تعتبر هذه المدينة العريقة منزلاً لعدد من المعابد، والآثار، والأديرة.

شارع "The Großglockner High Alpine" في النمسا:





هذا الشارع من أجمل الشوارع في جبال الألب النمساوية

منطقة التعدين "Krzemionki" في بولندا:





هذه المنطقة البولندية تعود إلى العصر الحجري الحديث والبرونزي المبكر.

حديقة "Vatnajökull" الوطنية في أيسلندا:

تتمركز هذه الحديقة الرائعة في نهر " Vatnajökull " الجليدي.