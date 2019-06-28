ما حقيقة زواج قصي خولي؟ وما قصة مولوده الجديد؟

أثار إعلان النجم السوري قصي خولي عن قدوم مولوده الأول " عميد خولي جونيور " ضجة كبيرة على السوشال ميديا وخصوصاً أن قصي لم يعلن بشكل رسمي أنه متزوج حتى ينتظر جمهوره منه أن يعلن عن إنجاب طفل.
حيث نشر قصي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليده تشابك يد طفله الصغير و علّق عليها : من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر ".
وأضاف قصي : " بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره... الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا ".
وانهالت التعليقات المباركة لقصي بزواجه وقدوم مولوده الأول متمنين له ولعائلته الصحة و السعادة الدائمة كما تلقى العديد من التهاني من زملائه.
وكان قصي وخلال استضافته ببرنامج " مجموعة إنسان " في رمضان الماضي قد رفض الافصاح عن حقيقة زواجه مؤكداً أنه أمر شخصي وأنه قد يكون صحيحاً وعندما يريد إعلان أنه متزوج فبالتأكيد سيعلن.
وما لفت انتباه الجمهور هو ان يد ابن قصي لا تبدو لطفل رضيع في أيامه الأولى ما يعني انه رزق بالمولود قبل فترة من الآن.
وفي هذا السياق، فقد أكدت مصادر خاصة أن قصي تزوج وعقد قرانه في الولايات المتحدة الأميركية خلال سفره الدائم إلى هناك حيث تعرف إلى زوجته التي لا تنتمي إلى الوسط الفني ولكنها من جنسية عربية من دون تحديد المصدر من أي دولة عربية.
وأشار المصدر إلى أن الزواج تم منذ أكثر من عام وأن " العميد جونيور " ابن قصي يبلغ من العمر عدة أشهر.
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