العراق يحيل الموقوفين بحادث الاعتداء على سفارة البحرين للقضاء

أكد وزير الداخلية العراقي الدكتور ياسين طاهر، الجمعة، إحالة الموقوفين بحادث الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد إلى الجهات التحقيقية والقضائية.

وقال الياسري، في بيان: إن "الإحالة تأتي من أجل إكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق الموقوفين".

وتعهد وزير الداخلية العراقي أمس الخميس، بمحاسبة المسؤولين عن اقتحام سفارة البحرين، معلنا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة.

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وألقت قوات الأمن،مساء أمس الخميس، القبض على أكثر من 40 شخصا في محيط سفارة البحرين لدى بغداد.

واقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الحكومة العراقية، فجر الجمعة، رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها على أراضيها.

وعلى إثر حادث الاقتحام، قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء.

ويعد اقتحام السفارات والجامعات العراقية ليس بجديد على مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، فقد شهدت بلاد الرافدين العديد من الوقائع المشابهة؛ أشهرها مؤخراً اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.