الرقة.. أرض الرعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلسلة تقارير مصورة تقدمها "العين الإخبارية" من داخل مدينة الرقة السورية. لنكشف لكم.. إلى أين وصل الصراع السوري، وكيف هي الحياة فيما بعد تنظيم داعش الإرهابي؟ ولقاءات خطيرة مع قيادات إرهابية، والمجازر والمقابر الجماعية والأنفاق، وخطر تركيا على القرى السورية.

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