مشاهد على هامش "قمة العشرين"

انطلقت، صباح الجمعة، أعمال قمة مجموعة العشرين رسمياً في باليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.







ووصل قادة الدول وممثلوها إلى مقر القمة التي يتوقع أن تشهد مناقشة ملفات مهمة على رأسها الحلول المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.







وتستضيف أوساكا ثالث أكبر مدينة يابانية اجتماعات القمة، وتلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الآسيوية اجتماعات قمة الـ20.





وتأكيداً لمكانة السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ومواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، تشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008.



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وعلى هامش القمة، يلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في القمة، عدداً من القادة.

حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي السياق نفسه، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي يوم 29 يونيو/حزيران، وسيناقش الجانبان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصر أيضاً كانت حاضرة بقوة في اجتماعات قادة قمة العشرين؛ حيث عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلسلة من الاجتماعات على هامش القمة مع قادة الدول المشاركة، وذلك نظراً للدور المحوري الذي تتمتع به القاهرة في الشرق الأوسط.

ورغم الخلافات السياسية في عدة مواقف، إلا أن قمة العشرين شهدت اجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وتطرق الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع بوتين إلى قضية التدخل في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.