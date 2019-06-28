- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/6/28 01:33 مساء بتوقيت أبوظبي
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني
استدعت البحرين، الجمعة، القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة، محمد عدنان محمود الخفاجي؛ إثر الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في بغداد.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية فإن الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية، يوسف محمد جميل، استدعى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة.
وأكد جميل للقائم بالأعمال العراقي احتجاج البحرين على ما تعرض له مبنى سفارتها في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء أمس الخميس.
ووصف ما حدث بأنه "سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة".
وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
واقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.
وأكدت الحكومة العراقية، فجر الجمعة، رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها على أراضيها.
وعلى إثر حادث الاقتحام، قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء.
ويعد اقتحام السفارات والجامعات العراقية ليس بجديد على مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، فقد شهدت بلاد الرافدين العديد من الوقائع المشابهة؛ أشهرها مؤخراً اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر الاعتداء على سفارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.