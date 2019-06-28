مخططات إيران الدموية وقمة العشرين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "تحذير واشنطن لأوروبا من ملف الدواعش الأجانب في سوريا"، و"مخططات دموية لإيران وأذرعها لاستهداف البعثات الدبلوماسية" و"حمد بن خليفة.. أمير الانقلابات وقائد قطر إلى الهاوية"، و"اقتراب إيران من تجاوز حد تخصيب اليورانيوم"، و"سياسي ليبي: تركيا وقطر وراء خيانة الخلايا النائمة بغريان".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون تأكيد اليمن دعم مهام لوسيجارد لتصحيح مسار اتفاق الحديدة، والطريق إلى تعز اليمنية.. مدنيون يصارعون الموت في ظل الحصار الحوثي.

أما في الاقتصاد فتطالعون "قمة العشرين.. حضور عربي لافت و8 ملفات نقاشية"، وموجة زيادات جديدة تضرب أسعار الطاقة والغذاء في تركيا وبيتكوين تتراجع عن مستوى 11 ألف دولار.

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وإلى الملاعب، تقرأون "رينار يوضح موقفه من تدريب مصر".

وفي التكنولوجيا، تتابعون "الذكاء الاصطناعي يوفر 390 مليار دولار لقطاع التأمين العالمي".

وفي الفن، تطالعون "أبطال مارفل في العرض الخاص لأحدث أفلام سبايدر مان".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2019.

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