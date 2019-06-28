الان تتابع مقتل جندي تركي وإصابة 3 في هجوم على موقع مراقبة في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:
قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا قتل وأصيب ثلاثة آخرون، أمس، عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف المورتر.
وفي بيان مكتوب، قالت الوزارة إن الهجوم شن من أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية مشيرة إلى أنها تعتبره هجوما متعمدا. وأضاف البيان أنه تم إجلاء الجرحى وأنهم يخضعون حاليا للعلاج.
وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق الروسي في أنقرة بسبب الهجوم وأبلغته أنها سترد عليه “بأشد السبل”.
وتعرضت مواقع مراقبة تركية بالمنطقة لهجمات مشابهة في وقت سابق من يونيو، وعقب الهجوم السابق، رد الجيش التركي بتوجيه ضربات بأسلحة ثقيلة.
وشاركت روسيا، المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة في رعاية اتفاق لخفض التصعيد في إدلب العام الماضي.
وانهار الاتفاق مؤخرا مما دفع مئات الآلاف من المدنيين للفرار من المنطقة. وإدلب آخر معقل متبق للمعارضة السورية بعد ثماني سنوات من الحرب.
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