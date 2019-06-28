ترامب: لم أعد الصين بعدم فرض رسوم جديدة

جدة - عمرو شويل أوساكا - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعط وعدا لبكين بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السوق الأمريكية من السلع الصينية.

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وقال ترامب إنه يتوقع أن يكون لقاءه مع نظيره الصيني شي جين بينج غدا السبت “إيجابيا”، على الأقل.

وجاء ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم والتي انطلقت في اليابان اليوم وتستمر حتى الغد.

وقال الرئيس الأمريكي: “سنرى ما يحدث غدا… بالتأكيد، سيكون يوم مثيرا للغاية. يتحدث كثيرون عن هذا الأمر.”