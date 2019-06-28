شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجيّة العراقية تدين اقتحام مبنى السفارة البحرينية في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) أدانت وزارة الخارجيّة العراقية اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد مساء أمس. أدانت وزارة الخارجيّة العراقية اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد مساء أمس. وأكدت الوزارة في بيان صحفي التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وعدم تعرُّيض أمنها للخطر، واصفة أمن السفارات بالخط الأحمر, موضحة بأنَّ السلطات الأمنيَّة العراقية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على هذه الأعمال, مشددة بأنّها لن تسمح بأن تؤثرمثل هذه الأفعال على العلاقات الأخويَّة التي تربط البلدين.



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