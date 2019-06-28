شكرا لقرائتكم بومبيو: نرحب بأي عقوبات أسترالية على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة سترحب بأي عقوبات تفرضها أستراليا على الحكومة الإيرانية.

ووفقا لشبكة "سي بي إس"، فقد أكد بومبيو أن أستراليا من أهم اللاعبين الاقتصاديين في العالم، وإن الولايات المتحدة سترحب بأي عقوبات تفرضها هذه الحكومة على إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن ايران مستمرة بدعمها للإرهاب منذ 40 عامًا، ولذا فإن الولايات المتحدة سترحب بانضمام أستراليا إلى التحالف العالمي ضد إيران.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين، في اليابان، إن البلاد تستقبل بترحيب كل طلب من حليف مثل الولايات المتحدة.

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هذا بينما تتجه واشنطن نحو تشديد العقوبات بنسبة 100%، بهدف إضعاف اقتصاد النظام الإيراني، بحسب ما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن.

وأكد منوتشن أن "جميع الخدمات الإنسانية مستثناة من هذه العقوبات، لأن قضيتنا ليست هي الشعب الإيراني. نحن نواجه النظام الحاكم في إيران".

يأتي هذا بينما استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة المرشد الإيراني نفسه والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

وتجمد العقوبات كل ممتلكات المسؤولين الإيرانيين في الولايات المتحدة، وتمنع فعلياً أي فرد أو كيان من القيام بأي معاملات مالية معهم، كما ستجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية.