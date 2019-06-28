ابن عم أمير قطر: مصير "تنظيم الحمدين" هو السقوط

كتب أحمد عرفة
أكد الشيخ محمد بن عبد الله آل ثانى، عضو الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن مصير النظام القطرى فى النهاية هو السقوط.
وأضاف بن عبد الله فى تغريدة : نظام الحمدين الإرهابي طبق نظام الشيوعية في قطر فقام بالتجسس والإستيلاء على أملاك الشعب الخاصة ومن يرفض ، يتم التشكيك في ولائه وتخوينه ومحاربته ، قائلا : مصير نظام تنظيم الحمدين الشيوعي السقوط في النهاية.
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