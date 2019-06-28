مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد بلدية طيرفلسيه

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى لدى ​وزارة الداخلية والبلديات​ ضد بلدية طيرفلسيه بسبب قيامها بتفريغ ​مياه الصرف الصحي​ في الأراضي المكشوفة التي تقع على مجرى نهر الليطاني. من جهة اخرى أعلنت المصلحة عن قطع المياه عن المشتركين في مشروع ري لبعا الذي يغذي ساحل منطقة جزين وبلدات شرق صيدا، ابتداء من مساء يوم الأحد الواقع فيه 30 حزيران ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع فيه 3 تموز بسبب الاشغال لتنظيف بركة أنان.

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