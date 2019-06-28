النشرة: سقوط جريحين بإشكال بين عدد من الشبان بصيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن "سقوط جريحين في اشكال وقع بين عدد من الشبان في صيدا".
وقد حضرت قوة من شعبة المعلومات واوقفت عدد من الاشخاص على ذمة التحقيق.
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