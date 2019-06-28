النشرة: سقوط جريحين بإشكال بين عدد من الشبان بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "سقوط جريحين في اشكال وقع بين عدد من الشبان في صيدا".

وقد حضرت قوة من ​شعبة المعلومات​ واوقفت عدد من الاشخاص على ذمة التحقيق.