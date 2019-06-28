أحمد قبلان: الطبقة السياسية ليس لديها النوايا من أجل قيام دولة

اشار المفتي الجعفري الممتاز ​أحمد قبلان​ الى ان "البلد ينهار، وهناك من يتحدث في ​التعيينات​ وكيفية تقاسمها، خلافاً لكل ما يقول، ويرفع من شعارات تدعو إلى ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر وإحداث نقلات نوعية في الإصلاح، ولكن للأسف ليس على قاعدة الكفاءة والأهلية، إنما هي على أساس الحصص السياسية والكنتونات الطائفية"، معتبرا ان "هذا النمط من الفكر السياسي العقيم لن ينقذ البلد، ولن يصلح العطّار ما أفسدته ال​سياسة​، وما نعيشه من مشاحنات ومناكفات، خير دليل على أن هذه الطبقة السياسية ليس لديها النوايا، ولا الرؤى من أجل قيام دولة، كونها تعوّدت على السياسية المافياوية، ولن ترقى بفكرها ومسؤولياتها إلى مستوى العمل السياسي الشفاف والدستوري والقانوني الذي يؤسّس لبناء دولة تكون في خدمة ناسها".

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