وزير الثقافة: طرابلس يجب ان تكون على رأس الأولويات في وزارة الثقافة

أشار ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ اثر لقائه مفتي طرابلس و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ إلى انه "يسعدنا أن نبدأ جولتنا اليوم كوزارة ثقافة في طرابلس وأن ندخل إلى هذه المدينة من دارة مفتي طرابلس والشمال وهذه الجولة هي ذات طابع ثقافي تراثي بشكل أساسي وسنزور عددا من ​المواقع الأثرية​ المدرجة ضمن مسؤولية ​وزارة الثقافة​".

ولفت الى ان "اللقاء قريب مع الهيئات الثقافية والتشاور ضروري في الحاجات الثقافية، وتعزيز التعاون ما بين الوزارة من ناحية و​مدينة طرابلس​ من ناحية اخرى لما تعنيه طرابلس الغنية عن التعريف ،مدينة العلم والعلماء والأدباء والمفكرين والمثقفين".

أضاف: "لا شك في ان طرابلس يجب ان تكون على رأس الأولويات في وزارة الثقافة وإن شاء الله وبتعاوننا جميعا مع المفتي الشعار وجميع الفاعليات والمدير العام الصمد سنتمكن من وضع أولى الخطوات في هذا المجال".

بدوره، قال المفتي الشعار: "صباح مبارك في يوم أغر تشريف الوزير داوود هو تشريف عزيز، وخصوصا انه وزير الثقافة وانا واحد ممن يعتبر ان الثقافة مدماك أساسي للأمم والحضارات". وأشار الى انه "وجه إليه دعوة اتفاق على تاريخها مستقبلا وقريبا حتى يكون هناك لقاء موسع مع مفكري ومثقفي هذه المدينة"، آملا في "التوصل بإذن الله إلى بداية مسيرة فكرية واعية وهادفة وطنية وإنسانية ومجتمعية".