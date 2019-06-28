جريصاتي: ستصبح التربية البيئة مادة مفروضة بالمنهج الدراسي في جميع المدارس

اشار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ الى "ان مذكرة تفاهم ستوقع بين ​وزارة البيئة​ و​وزارة التربية​ في الاسبوع المقبل، لكي تصبح التربية البيئة مادة مفروضة في المنهج الدراسي في جميع ​المدارس الخاصة​ والرسمية، فلبنان يستحق ان نضحي لاجله، ولا تفقدوا الامل". اضاف "نحن اليوم امام تحد كبير مع البيئة، فهناك فئة من الناس من تزرع الأشجار ومنهم من يقطعها، ومن الناس ايضا من تكافح لتصلح الجبال، ليعود آخرين بتخريبها، ومن بيننا اناس من يناضلون لتنظيف شطاءننا وبحارنا، ومنهم من يلوثونها ويغتصبون بيئتا كل ليلة".

ولفت جريصاتي خلال رعايته حفل التخرج الثامن والستين لمدرسة الثانوية الانجيلية في زحلة التابعة للسينودس الانجيلي الوطني في ​لبنان وسوريا​، الى انه "في البيئة هناك تحديات كبيرة، لكني استطيع القول لكم هو ان طبقنا القانون وعاقبنا المرتكبين وفعلنا حملات التوعية من حملات التنظيف الى حملة مكافحة الرمي من شبابيك السيارات، استطعنا استعادة لبنان الاخضر، فهذه العادات السيئة علينا مكافحتها لكنها حاحة الى الوقت والصبر، فعادات المجتمع السيئة لا تغير بين ليلة وضحاها، فانا وحدي لا استطيع ان احقق النجاح، بل سويا نستطيع، انتم كلكم وزارة بيئة اليوم، نستطيع التغيير اليوم انا وانتم معا".