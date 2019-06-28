لفت وزير المهجرين غسان عطالله إلى أن "قانون الانتخابات الذي أجرت على أساسه الانتخابات النيابية أعاد الحقوق لاصحابها ونحن اليوم لا نقول أننا نريد أخذ مكان اي أحد وهذا المفهوم الخاطئ الذي يتحدث عنه الجميع ونحن لا نريد أن نأخذ حقوق أحد إنما نحن في بداية استرداد حقوقنا التمثيلية".
وفي حديث تلفزيوني، أكد عطالله أنه "لا يعنينا الخطاب الطائفي والمذهبي بل ما يعنينا الوحدة الوطنية ولا يعنينا أن يكون هناك توترا في الاجواء"، لافتاً إلى أنه "بعد قانون الانتخابات خلطت الاوراق والوضع تغير في الشوف وعاليه ودخل عليها نفس جديد وهذه المنطقة ستذهب إلى منحى مختلف وهذا ما نسعى عليه ووجودي كوزير المهجرين وقبول الجميع بهذا الشيء يدل على أن هناك عيش مشترك".
وأشار إلى أن "هذا العهد لن يغطي أي أحد متورّط بالفساد وأنا سأكون بالمرصاد لأي فاسد"، مؤكداً "اننا لا نقبل أن يكون أحداً محاصراً وقد نختلف بالسياسة مع أي فريق لكن هذا لا يعني حصار أحد"، لافتاً إلى أن "خطابنا وطني وسيبقى وطنياً ويدنا ستبقى ممدودة للجميع".
وأضاف "أنا يعنيني كوزير مهجّرين الانسان الذي لا يزال مهجّراً وأنا سأعمل لعودة آخر انسان الى بلدته"، مشيراً إلى "انني لا أعرف ما هي مشكلة "القوات اللبنانية" مع أموال المهجرين التي هي حقوق لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: لا أعرف ما هي مشكلة القوات مع أموال المهجرين التي هي حقوق لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.