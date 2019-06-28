وفد من نقابة المالكين زار تريزيان: نرفض تعديل قانون الايجارات

زار وفد من نقابة المالكين، النائب هاغوب تريزيا ووضعه في أجواء رفض تعديل ​قانون الايجارات​ الذي يتضمن برنامجا لاعادة التوازن الى العلاقة بين المالكين والمستاجرين، وحماية اكيدة في بنوده لذوي الدخل المحدود من المستأجرين.

كما شرح الوفد لتريزيان "معاناة ​المالكين القدامى​ التي استمرت لاكثر من اربعين سنة"، طالباً منه "دعم مطالب المالكين بإصدار قانون جديد لتحرير الاملاك المؤجرة لغايات غير سكنية وعودة الحق الى اصحابه".