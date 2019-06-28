زار وفد من نقابة المالكين، النائب هاغوب تريزيا ووضعه في أجواء رفض تعديل قانون الايجارات الذي يتضمن برنامجا لاعادة التوازن الى العلاقة بين المالكين والمستاجرين، وحماية اكيدة في بنوده لذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
كما شرح الوفد لتريزيان "معاناة المالكين القدامى التي استمرت لاكثر من اربعين سنة"، طالباً منه "دعم مطالب المالكين بإصدار قانون جديد لتحرير الاملاك المؤجرة لغايات غير سكنية وعودة الحق الى اصحابه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نقابة المالكين زار تريزيان: نرفض تعديل قانون الايجارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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