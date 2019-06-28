"النشرة": رولان خوري ينقل كازينو لبنان من الروتين الى التحديث

علمت "​النشرة​" أن ​كازينو لبنان​ بصدد اعداد نهضة ثقافية تعيد اليه أمجاد الماضي، وقد كشفت معلومات أنّه يتمّ التحضير لمجموعة نشاطات ثقافية فيه ترقى الى مستوى تفعيل الدور الحضاري والريادي للبنان الّذي أصبح نادرًا جدًّا على الرغم من انتهاء الحرب المشؤومة في لبنان، وفي هذا الاطار ينشط رئيس مجلس ادارة الكازينو ​رولان خوري​ ليكون النصف الثاني من العام الجاري حافلاً بالنشاطات الثقافية 6 عروض كبيرة في ​السنة​ اضافة الى أمسيات شعرية ومعارض لوحات وصور وتقيع كتب... ومن أبرز هذه النشاطات حسب المعلومات، تكريم الأخطل الصغير بمهرجان ضخم مع عبير وجورج نعمة مع الاوركسترا اللبنانيّة لغناء ما كتبه الأخطل من أغنانٍ لايقونة الفن اللبناني فيروز وعبدالوهاب برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في تشرين الأوّل المقبل.

وفي هذا الاطار يبرز دور رئيس مجلس ادارة الكازينو رولان خوري بالشكل والمضمون. حيث توقّف مراقبون حيال تحرّكه الاعلامي، بعد أن عانى الكازينو ما عاناه أيام رئيس مجلس الادارة السابق ولعل هذا التحرّك الاعلامي أتاح له للمرة الأولى ولشخص في موقعه الفرصة لوضع كل ملفات الكازينو على الطاولة، وإثارتها والإضاءة عليها بوضوح وشفافيّة.