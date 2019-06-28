قوى الأمن: تدابير سير بمنطقتي غاليري سمعان وطبرجا بسبب الاشغال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه ستقوم شركات متعهدة بأعمال في منطقتي غاليري سمعان وطبرجا، وفقاً للتالي:
أولاً: حفر الطريق قبل تقاطع كاليري سمعان بغية تمديد قسطل مياه صرف صحي لوصلة "ريغار"، وذلك اعتباراً من الساعة 20.00 من تاريخ 29/06/2019 ولغاية الساعة 6.00 من تاريخ 30/06/2019. لن تؤدي الاعمال الى قطع السير في المحلة.
ثانياً: حفر وتمديد كابلات في محلة مستديرة طبرجا باتجاه الأوتوستراد، المسلك الغربي لغاية كازينو لبنان، وذلك اعتباراً من الساعة 10.30 من صباح تاريخ 1/07/2019 حتى الساعة 4.00 من صباح اليوم التالي. ستجري الاعمال على مسرب واحد من الطريق المذكورة.
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