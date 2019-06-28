الخطيب: إسرائيل كانت وما تزال شرا مطلقا لا يجوز التعامل معه

اكد نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ علي الخطيب أن "​اسرائيل​ كانت وما تزال شرا مطلقا لا يجوز التعامل معه والاعتراف به، وهي مصدر النكبات والمصائب التي حلت بامتنا وشعوبنا منذ ان غرس الاستعمار هذا الكيان في ​فلسطين​"، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية بـ "التصدي لكل محاولات بيع فلسطين وتوطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ في أماكن تواجدهم".

ونوه الخطيب بكل المواقف والتحركات الشعبية الرافضة ل​مؤتمر البحرين​ ولا سيما الموقف الفلسطيني الموحد، مثنيا على "تضحيات ​الشعب الفلسطيني​ وشجاعته في التصدي لغطرسة الاحتلال إذ استطاع أن يسقط كل المشاريع والصفقات والضغوطات لاخضاع ارادته والقبول بتصفية قضيته التي تحتم احتضان ودعم كل العرب والمسلمين لهذا الشعب الأبي الذي يقاتل عن شعوب الأمة ليظل صامدا بوجه التحديات".

وطالب الخطيب ​الحكومة اللبنانية​ بتحصين الوحدة الوطنية من خلال تعاون أعضائها وتوافقهم على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بروح التفاهم والتشاور بعيدا عن المناكفات والسجالات.