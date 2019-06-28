صادق النابلسي: صفقة القرن مشروع مستحيل لا قابلية له للحياة

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر ​مجمع السيدة الزهراء​ في صيدا أن "إرادة الأمة تأتي الانهزام والخضوع والتسليم بوقائع الخيانة العربية ، وإذا كان البعض يعتبر أن ​صفقة القرن​ قدراً فإننا نعتبر أنها مشروع مستحيل لا قابلية له للحياة، فأرض ​فلسطين​ غير قابلة للبيع ، وأمام الشعوب العربية بدائل كثيرة ، متاحة ومفتوحة ، تستطيع أن تقلب التوازنات رأساً على عقب وتفرض معادلة قائمة على الحق والقوة".

ولفت إلى أن "السياسين الذين يركزون فقط على بنية الهيمنة الامريكية والإسرائيلية إنما يقدمون فرضية مُضلِلة. أمام العرب والفلسطينيين خيارات وإمكانات وأهلية لتجاوز هذه الرعونة الموجودة في النظام الرسمي العربي وفي الحقيقة إن المنطق العربي الذي يوافق على صفقة القرن ويمهد الطريق لورش في هذا البلد وذاك إنما يعكس حالة سقوطه وهوانه ولا يعكس حالة اعتداله وواقعيته لأن الواقعية أن تكون قوياً وملتزماً بإرادة ​المقاومة​ لا التماهي مع العدو ولا الاستجابة لشروطه".