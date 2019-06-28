المتحدث باسم خارجية ايران: اميركا استنفدت اجراءات حظرها ضد ايران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "​اميركا​ استنفدت اجراءات حظرهت ضد ايران، ولم يعد بوسعها فعل اكثر من ذلك، لذلك لجأت في تصرف ساذج لفرض الحظر على الاشخاص"، مشيراً إلى أن "الاميركيين استنفدوا اجراءات حظرهم ضد ايران واصبحت ايديهم خالية منها ولهذا السبب فقد لجأوا في تصرف ساذج لفرض الحظر على الاشخاص الا ان مخططهم هذا سيفشل كما فشلت مخططاتهم ومؤامراتهم السابقة".

ولفت إلى أن "الحظر الجديد الذي فرضوه هو كاجراءات حظرهم السابقة عديم الجدوى ويأتي من باب العجز ولا اساس قانونيا له".