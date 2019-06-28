النشرة: الجيش السوري نفذ ضربات بالمدفعية الثقيلة على مواقع للنصرة بريف حماه

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ نفذ ضربات بالمدفعية الثقيلة تمهيداً لعملية عسكرية على مواقع ​جبهة النصرة​ على محور الجبين وتل ملح ب​ريف حماه​ الشمالي". وتمكنت وحدات الجيش السوري من تدمير إمدادات لإرهابيي النصرة في ابو رعيدة والزكاة وحصرايا واللطامنة شمالا بالتزامن مع تنفيذ سلاح الطيران الحربي غارات جوية على تجمعات ومقرات المجموعات المسلحة في محاور تل ملح و الجبين و اللطامنة و الأربعين و حصرايا و لطمين وأطراف بلدة مورك بالريف الشمالي ومحاور تحركهم في بلدات كفرومة و ​كفرنبل​ و حزارين ومحيط قرية الشيخ مصطفى ب​ريف ادلب​ الجنوبي في الوقت الذي قام فيه جيش العزة باستهداف ب​صواريخ​ م.د ثلاثة مجموعات للجيش على جبهة كفرهود ب​ريف حماة​ الغربي.

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