قرقاش: ريكس تليرسون لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية في ​الإمارات​، ​أنور قرقاش​ أن "وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تليرسون لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية"، مشيراً إلى أن "تيليرسون القادم من ​القطاع الخاص​ اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر"، مضيفاً:" متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف و​الإرهاب​ لم تفي بها ​الدوحة​".

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