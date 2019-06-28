رويترز: الإمارات تخفض تواجدها العسكري باليمن بعد ارتفاع حدة التوتر بالخليج

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​الإمارات العربية المتحدة​ تخفض تواجدها العسكري في ​اليمن​ بالنظر إلى ارتفاع حدة التوتر في منطقة ​الخليج​"، مشيرةً إلى أن "​أبو ظبي​ تفضل أن تكون قواتها وتجهيزاتها العسكرية في متناول يدها، مع تصعيد التوتر بين ​الولايات المتحدة​ الأمريكية و​إيران​ في الخليج".

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