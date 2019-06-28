ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعي للعجلة

وصرح ترامب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم اخذ وقتهم. لا يوجد أي ضغط إطلاقا".
وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر قد قال إن الولايات المتحدة ستتخذ الاجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
وناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.
وقال للصحفيين: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف".
وتابع: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها الإرهاب".
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