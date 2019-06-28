أطول رجل في أوروبا مغربي.. طوله 2.5 متر وحذائه يصل 58

دخل الشاب المغربي إبراهيم تقي الله، البالغ من العمر 37 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل طوله البالغ 2.46 متر.

ورغم دخوله موسوعة الأرقام القياسية، إلا أن ابراهيم لا يخفي معاناته، ذلك أنه لا يستطيع ركوب المترو، ولا السيارات المغلقة، ويجد مشقة كبيرة في الحصول على الملابس والأحذية على مقاسه، حيث أن مقياس حذائه يصل 58، وقد طلب منه إسكافي ذات مرة نحو 3500 يورو ليصنع له زوج أحذية.

وبدأ جسم إبراهيم بالنمو بشكل سريع عندما أتم عامه الـ12، بسبب ورم حميد يؤدّي لإفراز كمّية كبيرة من هرمونات النمو.

Advertisements

وفي العام 2017، انتقل تقي الدين الحائز على إجازة في الجغرافيا إلى فرنسا حيث بات يعمل في متنزّه ترفيهي في ضواحي العاصمة بعيدا عن مؤهله العلمي.

ونظرا لطوله فقد وفر له أرباب عمله شقة قريبة من المتنزه، فيها سرير يزيد طوله عن مترين وثمانين سنتيمترا، وحوض حمام يزيد على المترين ونصف المتر.

وبفضل طوله يقدم تقي الدين عروضا مسرحية جوالة مع فرقته “لي شيين دو نافار”، كما شارك في عدد من الأدوار الثانوية في عدد من الأفلام السينمائية الفرنسية والمغربية.