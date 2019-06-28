ح.أكادير ينجح في التجديد مع هذا اللاعب

توصل فريق حسنية أكادير لكرة القدم، أمس الخميس، لاتفاق مع مدافعه أمين الصديقي، يقضي بتمديد مقام هذا الأخير، داخل القلعة السوسية.

ونجح ثالث ترتيب البطولة الاحترافية، في إقناع الصديقي بالتجديد لموسمين إضافيين، بعد أن شكل متم الموسم الماضي، نهاية عقد اللاعب مع الفريق السوسي.

وضم حسنية أكادير، اللاعب المذكور قبل موسمين قادما من فريق نهضة بركان، علما أنه حمل ألوان أندية، الاتحاد الزموري الخميسات، وشباب أطلس خنيفرة، والنادي القنيطري.

ويبحث الفريق الأكاديري عن الحفاظ على ركائز النادي، وضم لاعبين في المستوى، من أجل الظهور بمستوي جيد الموسم المقبل، خاصة أن الفريق سيشارك للعام الثاني على التوالي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية”كاف”، التي بلغ دور ربعها الموسم الماضي.