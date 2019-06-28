وزارة الصحة تلجأ إلى الصفحات الفايسبوكية للرد على الإشاعات -التفاصيل

دعت وزارة الصحة، المدراء الجهويين ومناديب الأقاليم بجهات المملكة، إلى خلق صفحات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار ما تقوم به بعض المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، حتى يتم من خلال هذه الصفحات نشر أنشطة المديريات والمندوبيات الإقليمية التابعة لها، وفق لدليل مرجعي للتواصل.

وكشفت مراسلة حصلت “اليوم24” على نسخة منها، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا للجهوية المتقدمة بقطاع الصحة، وتبعا لدورية الوزارية رقم 043 لقسم الإعلام والتواصل لسنة 2016 التي تُنظم الأنشطة الجهوية للتواصل والإعلام والتربية الصحية والتعبئة الإجتماعية.

وفقا لذات المصدر، فإن الغرض من إنشاء هذه الصفحات، إخبار الرأي العام بالمجهوذات التي تقدمها مختلف مصالح وزارة الصحة وجمع أراء وتعليقات المواطنين والمهنيين الصحيين حول الخدمات الصحية المقدمة بالمرافق الصحية التابعة للمدريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، وأيضًا من أجل الرد وكشف الإشاعات التي تخص القطاع بغية التصدي لها في الوقت المناسب، بحسب ما جاء في المراسلة المذكورة.