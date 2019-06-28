م.وجدة يُقنع لاعبه بالبقاء في الفريق

أقنع مسؤولو فريق مولودية وجدة لكرة القدم، حارس مرمى الفريق محمد بوجاد، بالاستمرار مع النادي، بعد أن نجحوا في تجديد عقده.

ووقع بوجاد عقدا يمتدا لموسم إضافي مع سندباد الشرق، لينجح الفريق الوجدي في الحفاظ على حارس مرماه، الذي كان من المساهمين في حفاظ الفريق على مكانته بالقسم الأول للبطولة الاحترافية.

وكان الفريق الوجدي، تعاقد مع الإطار الجزائري عبد الحق بنشيخة ليتولى تدريب النادي، خلفا لعزيز كركاش، إضافة لإبرامه ثلاث تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم سندباد الشرق، كل من كريم الهاني من فريق الكوكب المراكشي، ولاعب حسنية أكادير أيوب القاسمي، ثم محمد الشيخي اللاعب السابق للجيش الملكي.